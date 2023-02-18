Diego Chavez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Chavez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Chavez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Chavez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Chavez 11 Mayıs 1995 tarihinde Heroica Veracruz şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Diego Chávez Collins şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Chavez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Diego Chavez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Juárez futbol takımında oynamaktadır. FC Juárez takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Diego Chavez'nin FC Juárez ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Diego Chavez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pumachavez22/

Diego Chavez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Chavez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Diego Chavez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Chavez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Veracruz U20

1 Temmuz 2015 yılında Tiburones Rojos

1 Temmuz 2016 yılında FC Juárez

30 Haziran 2017 yılında Tiburones Rojos

1 Ocak 2020 yılında Necaxa

6 Eylül 2020 yılında Salamanca CF

19 Temmuz 2021 yılında Toluca

2 Şubat 2022 yılında CA Mannucci

1 Şubat 2023 yılında FC Juárez

Diego Chavez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Chavez şuan FC Juárez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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