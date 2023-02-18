Felipe Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Rodriguez 3 Nisan 1989 tarihinde Morelia şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Felipe Rodríguez Rangel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Rodriguez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VS Sinergia yapmaktadır. Felipe Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Juárez futbol takımında oynamaktadır. FC Juárez takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Felipe Rodriguez'nin FC Juárez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felipe Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Felipe Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2011 yılında Mérida FC

30 Haziran 2012 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2017 yılında León

1 Temmuz 2018 yılında San Luis

30 Haziran 2019 yılında León

1 Temmuz 2019 yılında San Luis

1 Temmuz 2021 yılında FC Juárez

Felipe Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Rodriguez şuan FC Juárez takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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