Ramon Pasquel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramon Pasquel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramon Pasquel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramon Pasquel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramon Pasquel 22 Haziran 1996 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Ramón Pasquel Colin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramon Pasquel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AmEro Sports yapmaktadır. Ramon Pasquel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Juárez futbol takımında oynamaktadır. FC Juárez takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ramon Pasquel'nin FC Juárez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ramon Pasquel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramon Pasquel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ramon Pasquel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramon Pasquel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Toluca U20

1 Temmuz 2017 yılında Toluca

6 Temmuz 2020 yılında Pumas Tabasco

1 Temmuz 2022 yılında FC Juárez

Ramon Pasquel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramon Pasquel şuan FC Juárez takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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