Alan Sonora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Sonora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Sonora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alan Sonora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alan Sonora 3 Ağu 1998 tarihinde , New Jersey şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alan Sonora Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INSUA GROUP yapmaktadır. Alan Sonora, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Juárez futbol takımında oynamaktadır. FC Juárez takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Alan Sonora'nin FC Juárez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alan Sonora Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alansonora/

Alan Sonora Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alan Sonora isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alan Sonora Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alan Sonora futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Indep'te II

1 Temmuz 2019 yılında Independiente

6 Şubat 2023 yılında FC Juárez

Alan Sonora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alan Sonora şuan FC Juárez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Alan Sonora Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri takımında 14 numaralı formasıyla 26 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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