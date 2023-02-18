Francisco Nevarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Francisco Nevarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Francisco Nevarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Francisco Nevarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Francisco Nevarez 3 Aralık 2000 tarihinde Ciudad Juárez şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Javier Nevárez Pulgarín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Francisco Nevarez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CANTERA LATINA / MATIAS BUNGE yapmaktadır. Francisco Nevarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Juárez futbol takımında oynamaktadır. FC Juárez takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Francisco Nevarez'nin FC Juárez ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Francisco Nevarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Francisco Nevarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Francisco Nevarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Francisco Nevarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Juárez II

1 Temmuz 2018 yılında FC Juárez

Francisco Nevarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Francisco Nevarez şuan FC Juárez takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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