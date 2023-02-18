Santiago Ormeno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Ormeno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Santiago Ormeno kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Santiago Ormeno ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Santiago Ormeno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Santiago Ormeno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Santiago Ormeno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Santiago Ormeno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Santiago Ormeno 4 Şubat 1994 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Peru,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Santiago Gabriel Ormeño Zayas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Santiago Ormeno Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FARIÑA yapmaktadır. Santiago Ormeno, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Juárez futbol takımında oynamaktadır. FC Juárez takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Santiago Ormeno'nin FC Juárez ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Santiago Ormeno Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/santorme/

Santiago Ormenoboyu ve yaşı kaç

Santiago Ormeno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Santiago Ormeno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Santiago Ormeno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Santiago Ormeno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında América Coapa

1 Temmuz 2015 yılında UNAM II

1 Temmuz 2017 yılında Cancún

31 Aralık 2017 yılında UNAM II

1 Ocak 2018 yılında Lobos II

1 Temmuz 2018 yılında Puebla FC

1 Temmuz 2019 yılında Cusco FC

31 Aralık 2019 yılında Puebla FC

1 Temmuz 2021 yılında León

18 Temmuz 2022 yılında Chivas

1 Şubat 2023 yılında FC Juárez

31 Aralık 2023 yılında Chivas

Santiago Ormeno kimdir

Santiago Ormeno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Santiago Ormeno şuan FC Juárez takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Santiago Ormeno Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Peru takımında 11 numaralı formasıyla 21 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Santiago Ormeno nereli

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