Tomas Molina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Molina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Molina kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Molina ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomas Molina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Molina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Molina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Molina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Molina 12 Nisan 1995 tarihinde Pilar şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Tómas Martín Molina şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Molina Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini J. PELAEZ FM yapmaktadır. Tomas Molina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Juárez futbol takımında oynamaktadır. FC Juárez takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tomas Molina'nin FC Juárez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Molinaboyu ve yaşı kaç

Tomas Molina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Molina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tomas Molina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Molina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Huracán II

24 Ocak 2018 yılında Almirante Brown

30 Haziran 2019 yılında Huracán II

1 Temmuz 2019 yılında Brown Adrogué

26 Ağu 2020 yılında Ferro

3 Ocak 2022 yılında LDU Quito

10 Ocak 2023 yılında FC Juárez

Tomas Molina kimdir

Tomas Molina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Molina şuan FC Juárez takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tomas Molina nereli

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