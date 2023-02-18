Javier Salas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javier Salas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javier Salas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javier Salas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javier Salas 20 Ağu 1993 tarihinde Culiacán şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Javier Alván Salas Salazar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javier Salas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FARIÑA yapmaktadır. Javier Salas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Juárez futbol takımında oynamaktadır. FC Juárez takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Javier Salas'nin FC Juárez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Javier Salas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/javiersalass/

Javier Salas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Javier Salas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Javier Salas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javier Salas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Dorados Sinaloa

1 Temmuz 2014 yılında Club Tijuana

30 Haziran 2015 yılında Dorados Sinaloa

1 Temmuz 2016 yılında Atlas

30 Haziran 2017 yılında Dorados Sinaloa

1 Temmuz 2017 yılında Atlas

1 Ocak 2018 yılında CD Cruz Azul

1 Ocak 2020 yılında Puebla FC

1 Temmuz 2022 yılında FC Juárez

Javier Salas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javier Salas şuan FC Juárez takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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