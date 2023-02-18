Ventura Alvarado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ventura Alvarado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ventura Alvarado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ventura Alvarado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ventura Alvarado 16 Ağu 1992 tarihinde Phoenix, Arizona şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Ventura Alvarado Aispuro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ventura Alvarado Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Futbol Marketing Group yapmaktadır. Ventura Alvarado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Juárez futbol takımında oynamaktadır. FC Juárez takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ventura Alvarado'nin FC Juárez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ventura Alvarado Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Ventuzzz

Ventura Alvarado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ventura Alvarado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ventura Alvarado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ventura Alvarado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında América Coapa

1 Temmuz 2012 yılında América

1 Temmuz 2013 yılında Necaxa

30 Haziran 2014 yılında América

1 Ocak 2017 yılında Santos Laguna

1 Ocak 2018 yılında Necaxa

1 Temmuz 2020 yılında San Luis

29 Temmuz 2021 yılında Miami

1 Ocak 2022 yılında FC Juárez

Ventura Alvarado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ventura Alvarado şuan FC Juárez takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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