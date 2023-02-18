Gabriel Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gabriel Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gabriel Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gabriel Fernandez 13 Mayıs 1994 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Gabriel Matías Fernández Leites şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gabriel Fernandez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UruFutbol yapmaktadır. Gabriel Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Juárez futbol takımında oynamaktadır. FC Juárez takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gabriel Fernandez'nin FC Juárez ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gabriel Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gabriel Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gabriel Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gabriel Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ocak 2013 yılında Cerro Largo

30 Haziran 2013 yılında Defensor U19

1 Temmuz 2013 yılında Defensor

12 Temmuz 2014 yılında Racing Club

19 Ocak 2018 yılında Peñarol

26 Ocak 2019 yılında Celta Vigo

27 Ocak 2019 yılında Peñarol

30 Haziran 2019 yılında Celta Vigo

11 Eylül 2020 yılında Real Zaragoza

30 Haziran 2021 yılında Celta Vigo

19 Temmuz 2021 yılında FC Juárez

30 Haziran 2023 yılında Celta Vigo

Gabriel Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gabriel Fernandez şuan FC Juárez takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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