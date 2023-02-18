Denzell Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denzell Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denzell Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denzell Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denzell Garcia 15 Ağu 2003 tarihinde Ahome şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Denzell Arturo García Bojorquez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denzell Garcia Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Denzell Garcia, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Juárez futbol takımında oynamaktadır. FC Juárez takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Denzell Garcia'nin FC Juárez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Denzell Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denzell Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Denzell Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denzell Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2020 yılında FC Juárez U17

1 Temmuz 2021 yılında FC Juárez U20

1 Ocak 2023 yılında FC Juárez

Denzell Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denzell Garcia şuan FC Juárez takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.