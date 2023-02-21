Ahmed Shehda Abunamous kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Shehda Abunamous Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Shehda Abunamous adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Shehda Abunamous Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Shehda Abunamous 5 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Shehda Abunamous Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Shehda Abunamous, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baniyas futbol takımında oynamaktadır. FC Baniyas takımına - tarihinde katılmıştır. Ahmed Shehda Abunamous'nin FC Baniyas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Shehda Abunamous Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Shehda Abunamous isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Shehda Abunamous Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Shehda Abunamous Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Shehda Abunamous şuan FC Baniyas takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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