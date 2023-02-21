Gaston Alvarez Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Alvarez Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Alvarez Suarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Alvarez Suarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Alvarez Suarez 5 Nisan 1993 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Gastón Maximiliano Álvarez Suarez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Alvarez Suarez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gaston Alvarez Suarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baniyas futbol takımında oynamaktadır. FC Baniyas takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Gaston Alvarez Suarez'nin FC Baniyas ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gaston Alvarez Suarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaston Alvarez Suarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gaston Alvarez Suarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Alvarez Suarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Belgrano

1 Ocak 2014 yılında CD SM (Arica)

30 Haziran 2014 yılında Belgrano

1 Temmuz 2014 yılında Sport. Belgrano

30 Haziran 2015 yılında Belgrano

1 Eylül 2017 yılında Los Andes

30 Haziran 2018 yılında Belgrano

21 Temmuz 2018 yılında Arsenal Sarandí

30 Haziran 2019 yılında Arsenal Sarandí

1 Temmuz 2020 yılında FC Baniyas

Gaston Alvarez Suarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Alvarez Suarez şuan FC Baniyas takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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