Mohd Kamaas Almenhali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohd Kamaas Almenhali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohd Kamaas Almenhali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohd Kamaas Almenhali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohd Kamaas Almenhali 23 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohd Kamaas Almenhali Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohd Kamaas Almenhali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baniyas futbol takımında oynamaktadır. FC Baniyas takımına - tarihinde katılmıştır. Mohd Kamaas Almenhali'nin FC Baniyas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohd Kamaas Almenhali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohd Kamaas Almenhali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohd Kamaas Almenhali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohd Kamaas Almenhali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohd Kamaas Almenhali şuan FC Baniyas takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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