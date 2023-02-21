Nicolas Gimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Gimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Gimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Gimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Gimenez 16 Ocak 1996 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Gimenez Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avios Soccer yapmaktadır. Nicolas Gimenez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baniyas futbol takımında oynamaktadır. FC Baniyas takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nicolas Gimenez'nin FC Baniyas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Gimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Gimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nicolas Gimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Gimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Nueva Chicago

5 Temmuz 2016 yılında CA Talleres

11 Temmuz 2018 yılında San Martín (T)

30 Haziran 2019 yılında CA Talleres

1 Temmuz 2019 yılında Arsenal Sarandí

30 Haziran 2020 yılında CA Talleres

30 Temmuz 2020 yılında FC Baniyas

30 Haziran 2021 yılında CA Talleres

1 Temmuz 2021 yılında FC Baniyas

Nicolas Gimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Gimenez şuan FC Baniyas takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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