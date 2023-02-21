Sasa İvkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sasa İvkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sasa İvkovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sasa İvkovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sasa İvkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sasa İvkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sasa İvkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sasa İvkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sasa İvkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sasa İvkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sasa İvkovic 13 Mayıs 1993 tarihinde Vukovar şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Sırbistan,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Саша Ивковић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sasa İvkovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sasa İvkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baniyas futbol takımında oynamaktadır. FC Baniyas takımına 26 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Sasa İvkovic'nin FC Baniyas ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Sasa İvkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sasa İvkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sasa İvkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sasa İvkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Partizan

1 Ağustos 2011 yılında Teleoptik

30 Haziran 2013 yılında Partizan

1 Şubat 2014 yılında Teleoptik

30 Haziran 2014 yılında Partizan

1 Ağustos 2014 yılında Backa

31 Aralık 2014 yılında Partizan

9 Ocak 2015 yılında Vozdovac

28 Ağustos 2016 yılında FC Ashdod

7 Şubat 2017 yılında Vozdovac

12 Ocak 2018 yılında NK Maribor

26 Ağustos 2019 yılında FC Baniyas

Sasa İvkovic kimdir

Sasa İvkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sasa İvkovic şuan FC Baniyas takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Sasa İvkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Sasa İvkovic nereli

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