Khalid Abdulrahman Ali Alblooshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Abdulrahman Ali Alblooshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalid Abdulrahman Ali Alblooshi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalid Abdulrahman Ali Alblooshi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalid Abdulrahman Ali Alblooshi 18 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalid Abdulrahman Ali Alblooshi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khalid Abdulrahman Ali Alblooshi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baniyas futbol takımında oynamaktadır. FC Baniyas takımına 20 Nisan 2018 tarihinde katılmıştır. Khalid Abdulrahman Ali Alblooshi'nin FC Baniyas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khalid Abdulrahman Ali Alblooshi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalid Abdulrahman Ali Alblooshi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khalid Abdulrahman Ali Alblooshi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalid Abdulrahman Ali Alblooshi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Nisan 2018 yılında FC Baniyas

6 Temmuz 2020 yılında Ittihad Kalba

30 Haziran 2021 yılında FC Baniyas

Khalid Abdulrahman Ali Alblooshi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalid Abdulrahman Ali Alblooshi şuan FC Baniyas takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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