Amer Abdulrahman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amer Abdulrahman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amer Abdulrahman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amer Abdulrahman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amer Abdulrahman 3 Temmuz 1989 tarihinde Abu Dhabi şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Amer Abdulrahman Abdulla Husain Al Hammadi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amer Abdulrahman Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amer Abdulrahman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baniyas futbol takımında oynamaktadır. FC Baniyas takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Amer Abdulrahman'nin FC Baniyas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amer Abdulrahman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amer Abdulrahman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amer Abdulrahman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amer Abdulrahman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Temmuz 2016 yılında Al-Ain FC

8 Ağustos 2019 yılında Al-Jazira

1 Şubat 2021 yılında FC Baniyas

Amer Abdulrahman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amer Abdulrahman şuan FC Baniyas takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Amer Abdulrahman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bani Yas

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 41 maçta 2 gol atmıştır.

Birleşik Arap Emirlikleri U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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