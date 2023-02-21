Mohamed Al Zaabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Al Zaabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Al Zaabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Al Zaabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Al Zaabi 20 Nisan 1994 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Al Zaabi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Triple Keys yapmaktadır. Mohamed Al Zaabi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baniyas futbol takımında oynamaktadır. FC Baniyas takımına 15 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mohamed Al Zaabi'nin FC Baniyas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Al Zaabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Al Zaabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Al Zaabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Al Zaabi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Dhafra FC

15 Temmuz 2020 yılında FC Baniyas

Mohamed Al Zaabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Al Zaabi şuan FC Baniyas takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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