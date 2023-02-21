Khalid Hashemi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Hashemi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalid Hashemi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalid Hashemi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalid Hashemi 18 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Khalid Mohamed Ahmed Hussain Alattas Hashemi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalid Hashemi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khalid Hashemi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baniyas futbol takımında oynamaktadır. FC Baniyas takımına - tarihinde katılmıştır. Khalid Hashemi'nin FC Baniyas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khalid Hashemi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalid Hashemi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Khalid Hashemi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalid Hashemi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalid Hashemi şuan FC Baniyas takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Khalid Hashemi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.