Mohamed Khalaf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Khalaf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Khalaf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Khalaf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Khalaf 19 Ağustos 1989 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Ahmed Mohamed Khalaf Al Hammadi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Khalaf Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Khalaf, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baniyas futbol takımında oynamaktadır. FC Baniyas takımına - tarihinde katılmıştır. Mohamed Khalaf'nin FC Baniyas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Khalaf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Khalaf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Khalaf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Khalaf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Khalaf şuan FC Baniyas takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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