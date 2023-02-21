Saile kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saile Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saile adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saile Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saile 14 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Saile Samuel Da Silva Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saile Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saile, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baniyas futbol takımında oynamaktadır. FC Baniyas takımına 24 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Saile'nin FC Baniyas ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Saile Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saile isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saile Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saile futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Eylül 2019 yılında FC Baniyas

Saile Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saile şuan FC Baniyas takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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