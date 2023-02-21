Khalifa Alsaeedi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalifa Alsaeedi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalifa Alsaeedi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalifa Alsaeedi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalifa Alsaeedi 30 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalifa Alsaeedi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baniyas futbol takımında oynamaktadır. FC Baniyas takımına - tarihinde katılmıştır. Khalifa Alsaeedi'nin FC Baniyas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khalifa Alsaeedi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalifa Alsaeedi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khalifa Alsaeedi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalifa Alsaeedi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalifa Alsaeedi şuan FC Baniyas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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