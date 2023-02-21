Hamdan Ahmed Al Mahri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamdan Ahmed Al Mahri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamdan Ahmed Al Mahri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamdan Ahmed Al Mahri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamdan Ahmed Al Mahri 9 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Hamdan Ahmed Saeed Mohamed Al Mahri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamdan Ahmed Al Mahri Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baniyas futbol takımında oynamaktadır. FC Baniyas takımına - tarihinde katılmıştır. Hamdan Ahmed Al Mahri'nin FC Baniyas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamdan Ahmed Al Mahri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamdan Ahmed Al Mahri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamdan Ahmed Al Mahri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamdan Ahmed Al Mahri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamdan Ahmed Al Mahri şuan FC Baniyas takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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