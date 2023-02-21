Rafael Elias Da Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Elias Da Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Elias Da Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Elias Da Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Elias Da Silva 12 Nisan 1999 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Elias Da Silva Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rafael Elias Da Silva, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baniyas futbol takımında oynamaktadır. FC Baniyas takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Rafael Elias Da Silva'nin FC Baniyas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rafael Elias Da Silva Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/papagaio_99/

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Rafael Elias Da Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafael Elias Da Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rafael Elias Da Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Elias Da Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2019 yılında Atlético-MG

26 Eylül 2019 yılında Palmeiras U20

27 Eylül 2019 yılında Goiás EC

31 Aralık 2019 yılında Palmeiras U20

28 Mayıs 2021 yılında Cuiabá-MT

31 Aralık 2021 yılında Palmeiras

19 Ocak 2022 yılında Ituano

29 Ağustos 2022 yılında Palmeiras

30 Ağustos 2022 yılında FC Baniyas

30 Haziran 2023 yılında Palmeiras

Rafael Elias Da Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Elias Da Silva şuan FC Baniyas takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Rafael Elias Da Silva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U20 takımında 19 numaralı formasıyla 15 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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