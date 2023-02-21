Khamis Saleh İsmaiel Khalil Alhammadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khamis Saleh İsmaiel Khalil Alhammadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khamis Saleh İsmaiel Khalil Alhammadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khamis Saleh İsmaiel Khalil Alhammadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khamis Saleh İsmaiel Khalil Alhammadi 11 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khamis Saleh İsmaiel Khalil Alhammadi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Khamis Saleh İsmaiel Khalil Alhammadi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baniyas futbol takımında oynamaktadır. FC Baniyas takımına 12 Ağustos 2016 tarihinde katılmıştır. Khamis Saleh İsmaiel Khalil Alhammadi'nin FC Baniyas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khamis Saleh İsmaiel Khalil Alhammadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khamis Saleh İsmaiel Khalil Alhammadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khamis Saleh İsmaiel Khalil Alhammadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khamis Saleh İsmaiel Khalil Alhammadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2016 yılında FC Baniyas

Khamis Saleh İsmaiel Khalil Alhammadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khamis Saleh İsmaiel Khalil Alhammadi şuan FC Baniyas takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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