Fahad Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahad Mohamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fahad Mohamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fahad Mohamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fahad Mohamed 3 Eylül 1991 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Fahad Mohamed Ahmed Hassan Al Dhanhani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fahad Mohamed Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fahad Mohamed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baniyas futbol takımında oynamaktadır. FC Baniyas takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Fahad Mohamed'nin FC Baniyas ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Fahad Mohamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fahad Mohamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fahad Mohamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fahad Mohamed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Al-Wahda FC

1 Eylül 2016 yılında Dibba Fujairah

30 Haziran 2017 yılında Al-Wahda FC

1 Temmuz 2018 yılında FC Baniyas

Fahad Mohamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fahad Mohamed şuan FC Baniyas takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fahad Mohamed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

2006/07 Al Fujairah, 2007-2012 Al Wahda

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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