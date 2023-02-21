Mohamed Alhammadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Alhammadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Alhammadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Alhammadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Alhammadi 11 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Alhammadi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Alhammadi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baniyas futbol takımında oynamaktadır. FC Baniyas takımına 30 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Mohamed Alhammadi'nin FC Baniyas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Alhammadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Alhammadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Alhammadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Alhammadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Eylül 2019 yılında FC Baniyas

Mohamed Alhammadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Alhammadi şuan FC Baniyas takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Alhammadi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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