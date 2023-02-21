Hasan Almuharrami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Almuharrami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hasan Almuharrami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hasan Almuharrami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hasan Almuharrami 6 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hasan Almuharrami Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Al Hadaf yapmaktadır. Hasan Almuharrami, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baniyas futbol takımında oynamaktadır. FC Baniyas takımına - tarihinde katılmıştır. Hasan Almuharrami'nin FC Baniyas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hasan Almuharrami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hasan Almuharrami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hasan Almuharrami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hasan Almuharrami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hasan Almuharrami şuan FC Baniyas takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Hasan Almuharrami Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 13 numaralı formasıyla 11 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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