Abdulla Al Remeithi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulla Al Remeithi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulla Al Remeithi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulla Al Remeithi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulla Al Remeithi 10 Nisan 2002 tarihinde Abu Dhabi şehrinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Abdulla Mohamed Abdulla Khamis Khalefa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulla Al Remeithi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baniyas futbol takımında oynamaktadır. FC Baniyas takımına - tarihinde katılmıştır. Abdulla Al Remeithi'nin FC Baniyas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulla Al Remeithi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulla Al Remeithi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulla Al Remeithi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulla Al Remeithi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulla Al Remeithi şuan FC Baniyas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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