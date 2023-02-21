Senan Al Hammadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Senan Al Hammadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Senan Al Hammadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Senan Al Hammadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Senan Al Hammadi 12 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Senan Ismail Al Hammadi şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Senan Al Hammadi Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baniyas futbol takımında oynamaktadır. FC Baniyas takımına - tarihinde katılmıştır. Senan Al Hammadi'nin FC Baniyas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Senan Al Hammadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Senan Al Hammadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Senan Al Hammadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Senan Al Hammadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Senan Al Hammadi şuan FC Baniyas takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.