Hussain Abbas Juma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussain Abbas Juma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hussain Abbas Juma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hussain Abbas Juma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hussain Abbas Juma 30 Kasım 1994 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hussain Abbas Juma Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hussain Abbas Juma, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baniyas futbol takımında oynamaktadır. FC Baniyas takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Hussain Abbas Juma'nin FC Baniyas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hussain Abbas Juma Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hassonbamby/

Hussain Abbas Juma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hussain Abbas Juma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hussain Abbas Juma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hussain Abbas Juma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Al-Wahda FC

26 Temmuz 2020 yılında FC Baniyas

30 Haziran 2021 yılında Al-Wahda FC

1 Temmuz 2021 yılında FC Baniyas

Hussain Abbas Juma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hussain Abbas Juma şuan FC Baniyas takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

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