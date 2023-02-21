Shahin Surour Al Dermaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shahin Surour Al Dermaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shahin Surour Al Dermaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shahin Surour Al Dermaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shahin Surour Al Dermaki 21 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shahin Surour Al Dermaki Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shahin Surour Al Dermaki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baniyas futbol takımında oynamaktadır. FC Baniyas takımına 7 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Shahin Surour Al Dermaki'nin FC Baniyas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shahin Surour Al Dermaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shahin Surour Al Dermaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shahin Surour Al Dermaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shahin Surour Al Dermaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ittihad Kalba

30 Haziran 2017 yılında Al-Jazira

17 Temmuz 2018 yılında Ittihad Kalba

30 Haziran 2019 yılında Al-Jazira

7 Temmuz 2019 yılında FC Baniyas

Shahin Surour Al Dermaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shahin Surour Al Dermaki şuan FC Baniyas takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

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