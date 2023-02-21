Fawaz Awana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fawaz Awana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fawaz Awana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fawaz Awana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fawaz Awana 25 Kasım 1988 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Fawaz Awana Ahmed Husain Al Musabi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fawaz Awana Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Al Hadaf yapmaktadır. Fawaz Awana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baniyas futbol takımında oynamaktadır. FC Baniyas takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Fawaz Awana'nin FC Baniyas ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Fawaz Awana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fawaz Awana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fawaz Awana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fawaz Awana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2016 yılında Al-Nasr SC

1 Temmuz 2018 yılında FC Baniyas

Fawaz Awana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fawaz Awana şuan FC Baniyas takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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