Opa Nguette kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Opa Nguette Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Opa Nguette kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Opa Nguette ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Opa Nguette kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Opa Nguette Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Opa Nguette kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Opa Nguette Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Opa Nguette adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Opa Nguette Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Opa Nguette 8 Temmuz 1994 tarihinde Mantes-la-Jolie şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Senegal,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Opa Nguette Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ND SPORTS MANAGEMENT yapmaktadır. Opa Nguette, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baniyas futbol takımında oynamaktadır. FC Baniyas takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Opa Nguette'nin FC Baniyas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Opa Nguette Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/nguetteo

http://www.instagram.com/opa782/

Opa Nguette Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Opa Nguette isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Opa Nguette Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Opa Nguette futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mart 2013 yılında Valenciennes FC

1 Temmuz 2016 yılında FC Metz

7 Eylül 2022 yılında FC Baniyas

Opa Nguette kimdir

Opa Nguette Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Opa Nguette şuan FC Baniyas takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Mantois (2006–2011), Valenciennes FC (2011–2012)

Opa Nguette Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Senegal takımında 11 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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Opa Nguette nereli

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