Suhail Al Noobi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suhail Al Noobi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Suhail Al Noobi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Suhail Al Noobi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Suhail Al Noobi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suhail Al Noobi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Suhail Al Noobi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suhail Al Noobi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Suhail Al Noobi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Suhail Al Noobi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Suhail Al Noobi 9 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Suhail Ahmed Alnoobi Saeed şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Suhail Al Noobi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Al Hadaf yapmaktadır. Suhail Al Noobi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baniyas futbol takımında oynamaktadır. FC Baniyas takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Suhail Al Noobi'nin FC Baniyas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Suhail Al Noobi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Suhail Al Noobi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Suhail Al Noobi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Suhail Al Noobi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Baniyas

Suhail Al Noobi kimdir

Suhail Al Noobi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Suhail Al Noobi şuan FC Baniyas takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Suhail Al Noobi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 25 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Suhail Al Noobi nereli

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