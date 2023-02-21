Abdallah Al Balushi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdallah Al Balushi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdallah Al Balushi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdallah Al Balushi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdallah Al Balushi 21 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdallah Al Balushi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baniyas futbol takımında oynamaktadır. FC Baniyas takımına - tarihinde katılmıştır. Abdallah Al Balushi'nin FC Baniyas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdallah Al Balushi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdallah Al Balushi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdallah Al Balushi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdallah Al Balushi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdallah Al Balushi şuan FC Baniyas takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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