Joao Victor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Victor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Victor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Victor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Victor 23 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da João Victor Lucas Wesner şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Victor Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FF ASSESSORIA ESPORTIVA yapmaktadır. Joao Victor, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baniyas futbol takımında oynamaktadır. FC Baniyas takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Joao Victor'nin FC Baniyas ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Joao Victor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Victor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Joao Victor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Victor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Baniyas

Joao Victor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Victor şuan FC Baniyas takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.