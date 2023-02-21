Ahmed Al Ghilani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Al Ghilani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Al Ghilani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Al Ghilani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Al Ghilani 14 Ağustos 1995 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Rabia Saleh Al Gheilani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Al Ghilani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Al Ghilani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baniyas futbol takımında oynamaktadır. FC Baniyas takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmed Al Ghilani'nin FC Baniyas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Al Ghilani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Al Ghilani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Al Ghilani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Al Ghilani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2018 yılında FC Baniyas

30 Haziran 2018 yılında Al-Jazira

1 Şubat 2021 yılında FC Baniyas

Ahmed Al Ghilani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Al Ghilani şuan FC Baniyas takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Al Ghilani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri takımında 27 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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