Eisa Ali Abass kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eisa Ali Abass Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eisa Ali Abass adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eisa Ali Abass Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eisa Ali Abass 29 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eisa Ali Abass Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eisa Ali Abass, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baniyas futbol takımında oynamaktadır. FC Baniyas takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Eisa Ali Abass'nin FC Baniyas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eisa Ali Abass Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eisa Ali Abass isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eisa Ali Abass Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eisa Ali Abass futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Baniyas

Eisa Ali Abass Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eisa Ali Abass şuan FC Baniyas takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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