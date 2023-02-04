Akim Zedadka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akim Zedadka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akim Zedadka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akim Zedadka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akim Zedadka 30 Mayıs 1995 tarihinde Pertuis şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Cezayir,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akim Zedadka Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Project Management yapmaktadır. Akim Zedadka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AJ Auxerre futbol takımında oynamaktadır. AJ Auxerre takımına 9 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Akim Zedadka'nin AJ Auxerre ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Akim Zedadka Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Akim Zedadka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Akim Zedadka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akim Zedadka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Istres

4 Ağu 2015 yılında RC Lens B

25 Temmuz 2016 yılında Lens

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

27 Ekim 2017 yılında AS St. Rémy

23 Temmuz 2018 yılında Marignane G. FC

1 Temmuz 2019 yılında Clermont Foot

1 Temmuz 2022 yılında LOSC Lille

9 Aralık 2022 yılında AJ Auxerre

30 Haziran 2023 yılında LOSC Lille

Akim Zedadka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akim Zedadka şuan AJ Auxerre takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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