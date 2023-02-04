Mathias Autret kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Autret Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mathias Autret kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mathias Autret ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mathias Autret kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Autret Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mathias Autret

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Autret adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Autret Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Autret 1 Mart 1991 tarihinde Saint-Thégonnec şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Fransa,Portekiz uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Autret Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M FOOT yapmaktadır. Mathias Autret, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AJ Auxerre futbol takımında oynamaktadır. AJ Auxerre takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mathias Autret'nin AJ Auxerre ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mathias Autret Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Autret11

http://www.instagram.com/mathiasautret/

Mathias Autretboyu ve yaşı kaç

Mathias Autret Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mathias Autret isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mathias Autret Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Autret futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Lorient

1 Temmuz 2013 yılında SM Caen

30 Haziran 2014 yılında FC Lorient

28 Temmuz 2015 yılında Lens

1 Temmuz 2017 yılında Stade Brestois

1 Temmuz 2020 yılında AJ Auxerre

Mathias Autret kimdir

Mathias Autret Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Autret şuan AJ Auxerre takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ES Saint-Thégonnec (1997–2002)
En Avant de Guingamp (2002)
SC Morlaix (2003–2007)
Stade Brest (2007–2009)

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Mathias Autret nereli

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