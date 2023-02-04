Rayan Raveloson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rayan Raveloson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rayan Raveloson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rayan Raveloson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rayan Raveloson 16 Ocak 1997 tarihinde Anosibe Ifanja şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Madagaskar,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rayan Raveloson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini J.Gomes Avocat yapmaktadır. Rayan Raveloson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AJ Auxerre futbol takımında oynamaktadır. AJ Auxerre takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Rayan Raveloson'nin AJ Auxerre ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rayan Raveloson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RavelosonR22

http://www.instagram.com/raveloson22_/

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http://www.facebook.com/rayanraveloson22/

Rayan Raveloson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rayan Raveloson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rayan Raveloson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rayan Raveloson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Tours B

1 Temmuz 2015 yılında Tours FC

1 Temmuz 2018 yılında Troyes

20 Mayıs 2021 yılında Los Angeles

4 Ağu 2022 yılında AJ Auxerre

Rayan Raveloson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rayan Raveloson şuan AJ Auxerre takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rayan Raveloson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SS Jeanne d'Arc, Tours FC

Madagaskar takımında 18 numaralı formasıyla 2 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 2 gol atmıştır.

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