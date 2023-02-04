Nuno Da Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nuno Da Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nuno Da Costa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nuno Da Costa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nuno Da Costa 10 Şubat 1991 tarihinde Praïa şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Yeşil Burun Adaları,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nuno Miguel da Costa Jóia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nuno Da Costa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nuno Da Costa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AJ Auxerre futbol takımında oynamaktadır. AJ Auxerre takımına 5 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Nuno Da Costa'nin AJ Auxerre ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nuno Da Costa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Nuno_DC

http://www.instagram.com/nunodc29/

Nuno Da Costa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nuno Da Costa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nuno Da Costa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nuno Da Costa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağu 2015 yılında Valenciennes FC

1 Temmuz 2017 yılında R. Strasbourg

29 Ocak 2020 yılında Nottm Forest

5 Ekim 2020 yılında Mouscron

30 Haziran 2021 yılında Nottm Forest

31 Ağu 2021 yılında SM Caen

30 Haziran 2022 yılında Nottm Forest

5 Ağu 2022 yılında AJ Auxerre

Nuno Da Costa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nuno Da Costa şuan AJ Auxerre takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nuno Da Costa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

União Mercês (2003-2005)

Yeşil Burun Adaları takımında 9 numaralı formasıyla 4 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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