Julian Jeanvier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Jeanvier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Julian Jeanvier kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Julian Jeanvier ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Julian Jeanvier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Jeanvier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julian Jeanvier

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julian Jeanvier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julian Jeanvier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julian Jeanvier 31 Mart 1992 tarihinde Clichy şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Gine,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Julian Marc Jeanvier şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julian Jeanvier Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carrierefoot yapmaktadır. Julian Jeanvier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AJ Auxerre futbol takımında oynamaktadır. AJ Auxerre takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Julian Jeanvier'nin AJ Auxerre ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Julian Jeanvier Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Ju_dpom

http://www.instagram.com/julian.jeanvier/

Julian Jeanvierboyu ve yaşı kaç

Julian Jeanvier Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Julian Jeanvier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Julian Jeanvier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julian Jeanvier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında AS Nancy B

1 Temmuz 2012 yılında AS Nancy

6 Temmuz 2013 yılında LOSC Lille

3 Temmuz 2014 yılında Mouscron

30 Haziran 2015 yılında LOSC Lille

31 Ağu 2015 yılında Red Star FC

30 Haziran 2016 yılında LOSC Lille

1 Temmuz 2016 yılında Stade Reims

30 Temmuz 2018 yılında Brentford

3 Eylül 2020 yılında Kasımpaşa

30 Haziran 2021 yılında Brentford

2 Ağu 2022 yılında AJ Auxerre

Julian Jeanvier kimdir

Julian Jeanvier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julian Jeanvier şuan AJ Auxerre takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

US Clichy-sur-Seine (2000-2006), Entente SSG (2006-2007), INF Clairefontaine (2006-2008), AS Nancy (2008-2009)

Julian Jeanvier Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gine takımında 15 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Julian Jeanvier nereli

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