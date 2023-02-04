Lassine Sinayoko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lassine Sinayoko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lassine Sinayoko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lassine Sinayoko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lassine Sinayoko 8 Aralık 1999 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Mali,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lassine Sinayoko Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VV Consulting yapmaktadır. Lassine Sinayoko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AJ Auxerre futbol takımında oynamaktadır. AJ Auxerre takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Lassine Sinayoko'nin AJ Auxerre ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lassine Sinayoko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sinayoko_25/

Lassine Sinayoko Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lassine Sinayoko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lassine Sinayoko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lassine Sinayoko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2017 yılında AJ Auxerre B

1 Temmuz 2019 yılında AJ Auxerre

Lassine Sinayoko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lassine Sinayoko şuan AJ Auxerre takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lassine Sinayoko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cosmo Taverny, Entente SSG (-06/2017), AJ Auxerre (06/2017-12/2017)

Mali takımında 25 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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