Kevin Danois kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Danois Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Danois adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Danois Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Danois 28 Haziran 2004 tarihinde Basse-Terre şehrinde doğmuştur. Aslen Fransa,Guadeloupe uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Danois Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Danois, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AJ Auxerre futbol takımında oynamaktadır. AJ Auxerre takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kevin Danois'nin AJ Auxerre ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kevin Danois Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Danois isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Danois Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Danois futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında AJ Auxerre U17

1 Temmuz 2021 yılında AJ Auxerre B

1 Temmuz 2022 yılında AJ Auxerre

Kevin Danois Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Danois şuan AJ Auxerre takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kevin Danois Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

La Gauloise de Basse-Terre (2011-2019), AJ Auxerre (2019-2021)

Fransa U18 takımında 18 numaralı formasıyla 9 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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