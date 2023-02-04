Gauthier Hein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gauthier Hein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gauthier Hein adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gauthier Hein Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gauthier Hein 7 Ağu 1996 tarihinde Thionville şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gauthier Hein Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gauthier Hein, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AJ Auxerre futbol takımında oynamaktadır. AJ Auxerre takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Gauthier Hein'nin AJ Auxerre ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Gauthier Hein Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gauthier_hein/

Gauthier Hein Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gauthier Hein isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gauthier Hein Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gauthier Hein futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Metz

28 Ağu 2017 yılında Tours FC

30 Haziran 2018 yılında FC Metz

4 Temmuz 2019 yılında Valenciennes FC

30 Haziran 2020 yılında FC Metz

1 Temmuz 2020 yılında AJ Auxerre

Gauthier Hein Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gauthier Hein şuan AJ Auxerre takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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