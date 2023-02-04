Gideon Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gideon Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gideon Mensah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gideon Mensah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gideon Mensah 18 Temmuz 1998 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gideon Mensah Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HC yapmaktadır. Gideon Mensah, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AJ Auxerre futbol takımında oynamaktadır. AJ Auxerre takımına 13 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Gideon Mensah'nin AJ Auxerre ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Gideon Mensah Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/gideonmensah_14

http://www.instagram.com/gideonmensah14/

Gideon Mensah Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gideon Mensah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gideon Mensah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gideon Mensah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2016 yılında FC Liefering

21 Ocak 2019 yılında Sturm Graz

30 Haziran 2019 yılında FC Liefering

1 Temmuz 2019 yılında RB Salzburg

29 Ağu 2019 yılında Zulte Waregem

30 Haziran 2020 yılında RB Salzburg

31 Ağu 2020 yılında Vit. Guimarães

30 Haziran 2021 yılında RB Salzburg

3 Ağu 2021 yılında G. Bordeaux

30 Haziran 2022 yılında RB Salzburg

13 Ağu 2022 yılında AJ Auxerre

Gideon Mensah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gideon Mensah şuan AJ Auxerre takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Gideon Mensah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana takımında 14 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Gana U23 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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