Jubal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jubal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jubal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jubal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jubal 29 Ağu 1993 tarihinde Inhumas şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jubal Rocha Mendes Júnior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jubal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Jubal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AJ Auxerre futbol takımında oynamaktadır. AJ Auxerre takımına 3 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Jubal'nin AJ Auxerre ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jubal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jubaljr/

Jubal Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jubal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jubal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jubal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Vila Nova FC

1 Temmuz 2011 yılında Santos FC

30 Haziran 2013 yılında Vila Nova FC

17 Temmuz 2013 yılında Santos FC

11 Haziran 2015 yılında Avaí FC

31 Aralık 2015 yılında Santos FC

29 Ocak 2016 yılında Arouca

18 Ağu 2017 yılında Vit. Guimarães

30 Haziran 2018 yılında Arouca

31 Ağu 2018 yılında Portimonense

30 Ocak 2019 yılında Arouca

31 Ocak 2019 yılında Boavista

30 Haziran 2019 yılında Arouca

2 Eylül 2019 yılında Vitória Setúbal

3 Eylül 2020 yılında AJ Auxerre

Jubal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jubal şuan AJ Auxerre takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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